﻿香辣新派川菜

不知何時開始，香港人愈來愈愛吃辣，令四川家鄉菜如口水雞、蒜泥白肉、麻辣火鍋等成為不少人每星期必吃之選。「真正的川菜是追求芳香，不是衝擊你的味蕾，假若只追求辣的話，這就不是廚藝。」剛開業的新派川菜食府「川流」，由曾主理著名川菜館「雲陽」的陳啓德師傅領軍，娓娓道來他的川菜理念。



文：李泳烔 圖：Gary Tsai



德師傅祖籍四川，全家人均入廚工作，今年剛好是他入行五十年，是行內受尊敬的老師傅。老行尊不代表沒新意，德師傅便以自己的經驗結合創意，好像為了令濕潤可口的乾燒明蝦球更加滋味，特意用樟木枝插着炸飯球，賣相精緻，享用時將飯球弄碎，拌勻醬汁，配上蝦球，就是最簡單的美味。家常四川菜都可在這兒找到，卻顛覆你的既有印象。「辣子雞屬於江湖菜（重慶市特色飲食），選用較彈牙的閹雞，以及『三椒』——辣椒、花椒、胡椒，內地會加上『兩精』，即味精和雞精，但這兒不會用。」德師傅擺擺手說。「三椒」的精髓在於香氣逼人的花椒，德師傅特意選用了古代宮廷御用的漢源貢椒，「從前皇帝、妃嬪將花椒放滿室內，名為『椒房』，寓意百子千孫及可杜蟲。」這款辣子雞吃起來麻香更勝辣意，令人回味無窮。



德師傅對食材要求嚴格，港人愛吃的蒜泥白肉，他指定選用本地黑毛豬腿肉，臊味特別少，切得又輕又薄，捲着微甜的蒜泥醬油和粉皮，惹味得很。「四川原本沒有粉皮，這是因為受到東北菜的影響，用來加強口感。」聽着德師傅說一個個川菜典故，令眾人聽得入神，眼前的川菜也變得格外美味。



川流



地址：灣仔太和街28號地下



電話：3126 6633