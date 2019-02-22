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﻿PS Vita步入歷史

2019-02-22 列印
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　　遊戲市場幾乎每隔數年就會經歷一次改朝換代，日前Sony就決定停止生產PlayStation Vita僅存兩款型號，意味着這部手提遊戲機即將步入歷史。2011年推出的PS Vita，是Sony繼PSP之後第二部手提遊戲機，憑藉精細畫面、連線功能與雙面觸控操作，推出初期獲得不錯成績，可惜始終抵不過市場轉型與智能手機遊戲熱潮帶來的衝擊。截至現時為止，PS Vita全球累積銷量僅約1,600萬部，反觀走勢凌厲的家用機PS4已直指1億大關，廠方不再投放資源於PS Vita亦無可厚非。鑑於Sony已不只一次表明無意開發下一代手提機種，換句話說，手提遊戲機市場又會再次變成任天堂演獨腳戲的局面。

文：Joe
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