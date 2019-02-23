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﻿高級英國時裝半價割引

2019-02-23 列印
紫色拼啡色 幾何毛冷外套 原價$2,735 優惠價$1,368
粉紅色A字裙 原價$1,359 優惠價$816
格仔西裝褸 原價$3,035 優惠價$1,513
啡色波點 One-piece 原價$3,949 優惠價$1,975
黑色波點束腰One-piece 原價$3,949 優惠價$1,975
橫間彩色冷衫 原價$1,909 優惠價$1,336
黑白豹紋冷衫 原價$1,775 優惠價$1,243
橫間閃爍百褶裙 原價$1,995 優惠價$1,197
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        高級時裝無論質料及剪裁皆勝一籌，惟價格亦不菲，不過只要留意減價優惠，亦可買得精明。最近英國時裝品牌Whistles推出半價割引優惠，正準備春季入新裝的你，是入手好時機。文︰Angel　部份圖片︰黃頌偉

        當代英國時裝品牌Whistles遍佈全球19個國家，女裝系列着重和諧設計，簡單剪裁則帶出型格的味道，當中不乏時尚及休閒風格的設計，無論返工或出外公幹都極度合適。質料方面，印花織花布、馬海羊毛等更令品牌聞名於時裝界。今次優惠款式中，特別推介雪妨連身裙，會以低至半價發售，正適合春日宴會作配搭。

Whistles

地址︰中環國際金融中心商場1036號舖

查詢︰3188 0045
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