﻿Galaxy S10 三強鼎立

新一輪旗艦手機大戰即將爆發，率先上陣的是Samsung Galaxy十周年之作S10系列，一門三傑分別是S10、S10+及S10e，全部配備支援超聲波指紋的Dynamic AMOLED靚芒，效能及影拍實力全面提升之餘，又加入反向無線充電等新噱頭，下周抵港勢掀換機潮。文：B1807 HDR+靚芒指紋解鎖



為慶祝Galaxy系列手機面世十周年，Samsung在日前舉行的「Galaxy UNPACKED」發佈會，一次過推出四款新作──Galaxy S10、S10+、S10e及S10 5G，全部採用Infinity-O開孔設計的新一代Dynamic AMOLED全熒幕，賣點是擁有超高亮度及鮮艷色彩，且支援HDR10+標準及整合超聲波指紋掃描。先說相對入門的S10e，雖然畫面只有5.8吋，仍用上S855處理器，內置最高8GB+256GB容量，而搶眼的鮮色機身也是一大亮點。再說6.1吋的S10與6.4吋的S10+，除了畫面尺寸，最大分別在於S10+熒幕開孔口徑更大，且裝有10MP+8MP前置雙鏡，兩者皆用上背置三鏡組合，分別為12MP主鏡頭、16MP超廣角及12MP遠攝，除了AI影拍更多元化，拍片防震效果更出色，還首度支援HDR+影片攝錄。值得一提的是，Galaxy S10系列均具備Wireless PowerShare功能，可替手機或新推出的Galaxy Buds真無線耳筒等進行反向無線充電。三款新作預計下周初火速抵港開賣。



Galaxy Fold型摺新時代



除了S10系列，發佈會上廠商還展出了旗下首款摺疊熒幕手機Galaxy Fold，雖然只限台上現身，但從現場示範可見，這部劃時代手機由摺疊熒幕到多工操作均充滿新鮮感。事實新作採用了雙熒幕設計，摺疊時可使用機面的4.6吋21：9芒進行日常操作，將機身打開後換上7.3吋AMOLED Infinity Flex巨芒出場，畫面大之餘，用戶可把畫面分成兩至三個區域，從而開啟不同Apps，實現真正的Multi Tasking，官方表示AMOLED Infinity Flex摺芒可摺疊逾20萬次，以一日打開100次計，壽命至少5年。除了配備新一代處理器，內置12GB RAM及512GB ROM，此機同時裝有六個鏡頭，包括與S10同級的背置三鏡。Galaxy Fold將於4月26日（五）在指定地區開賣，定價1,980美元（約15,440港元），香港也是發售地區之一，但詳情有待公佈。