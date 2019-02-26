﻿斯米蘭群島潛遊

天氣暖化問題正影響着全球的海洋生態，幸好泰國某些潛水區域早已受到國家公園制度保護，好像被視為泰國頂級潛點的斯米蘭群島（Similan Islands）更早在1982年已納入保育範圍，每年只在11月至4月檔期供人潛水探索，為保育海洋盡上一分力。



文︰Kengi 圖︰Kengi、Jason & Hugo（Paradise Diver HK）



鳴謝︰泰國政府旅遊局（香港）、AirAsia



被視為全球十大最有趣潛點的斯米蘭群島，由編號為一號至九號的九個島嶼組成，潛點集中在四號至六號島嶼之間，珊瑚礁最為繽紛。



這趟特意鎖定到訪群島西北面的海域，以Koh Bon及Koh Tachai兩島的潛點開始，一直往北來到Richelieu Rock，回程時順道下潛到小型沉船及人工海底廢車場的所在地作結。由於這處海域位置有點偏遠，最理想便是透過船宿形式來訪，既能減少每天出船浪費的時間，也可與潛伴與潛水長建立互信關係，令下潛時倍加安全自在。



雖未遇上大魚，卻看到繽紛奪目、竟比一位潛水員的身軀還要大的扇形珊瑚，確是大開眼界。至於船隻在下午來到另一潛點Koh Tachai Pinnacle時，更發現不少可愛的絲尾鼻魚、長管狀的喇叭魚，以及身呈黃色兼有條紋及黑點的火斑笛鯛，另外也遇上游泳高手海狼，只見牠高速在我頭上掠過，教我未及反應已目送牠迅速遠去。



海洋生態 物種多樣



我們抵達Richelieu Rock，潛水長說這是旅程的重點，全因這一帶的海域是在Mu Koh Surin海洋國家公園範圍，附近是Surinw Islands，有較大機會遇上鬼蝠魟（Manta Ray）這種大魚。這趟幸運之神一直眷顧着我們，就在中午下潛那刻，一頭鬼蝠魟便有如在水中披着斗篷突然來訪，並跟幾位潛水員擦身而過，讓大家有機會近距離觀賞，可惜牠未有逗留太久就揚長而去。



在Richelieu Rock看到的，還有巨大的石斑、礁鯊，甚至有海中巨無霸美譽的鯨鯊等等。原來這裏的水底珊瑚礁，最淺距離水面約一米，最深則可伸延至三十五米的沙底，由於水流會因時間常有變更，甚至變得非常強大，基於這樣的流動性，便吸引許多大魚前來覓食呢。



Khao Lak Scuba Adventures



地址︰13/47 Moo 7, T. Khuk Khak, A.Takuapa 82190 Phang Nga



電話︰66 83 636 1010



費用︰三日三夜潛水套票



每位4,858港元起



（包十一次潛水、膳食及兩人一房住宿）



網頁︰www.olakscubaadventures.com



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照入境泰國均免簽證。



查詢：2521 6481（泰國駐港領事館）



AirAsia由香港直航泰國布吉島，經濟客位來回票價約1,331港元起，已連稅項及相關服務費用。



網頁：www.airasia.com



斯米蘭群島三天潛水套票（包括船上住宿、膳食及潛水活動），每位4,858港元起。



網頁︰www.khaolakscubaadventures.com



www.tourismthailand.org/hk（泰國旅遊局香港網頁）