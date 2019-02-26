﻿珍饈美饌（3） 古早味醃魚子

意大利Bottarga醃鯔魚子近年在世界各地流行，被譽為地中海魚子醬，法國亦有出品稱為Boutargue，至於日本和台灣則名為烏魚子，各地醃漬及風乾方式相似，然而味道、口感有別，各具特色。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



作家常美饌 西日各具風味



意大利Sardinian Bottarga醃鯔魚子歷史悠久，據說當地漁民為免浪費，將魚獲盡其所用，沿用古法以鹽醃及風乾來處理魚子，由於工序繁複及費時，醃鯔魚子便成為炙手可熱的珍貴美食。Stable Trading的意大利醃鯔魚子Bottarga鮮甜帶海水鹹香，一經烘烤，魚油隨即滲出，味道較鮮吃濃烈，然而兩者皆不失香潤彈牙，味道較熟悉的台灣烏魚子細膩香醇。Great Food Hall的法式醃鯔魚子Boutargue，味道淡雅而質感細緻，別具風味。 Fifi的意大利同學獨愛家鄉Bottarga，天然風味，且以餅乾作底層，配搭迷你意大利水牛奶芝士球Mozzarella，面層放上醃鯔魚子薄片，集香脆、綿滑和油潤三重口感，且奶香和油香並重。Bottarga一般配麵條享用，饞嘴的Fifi將Bottarga切粒，混合小酸豆、檸檬汁和橄欖油作醬料，拌入意大利麵條作便餐，味道鹹酸醒胃，且帶清新香氣。



至於摘星名廚Bombana的意大利小館CIAK-In The Kitchen的紅蝦寬麵，以鮮甜而肉質緊緻的地中海紅蝦及殼貝汁入饌，最後撒下Bottarga醃鯔魚子碎，為蛋香撲鼻而富口感的自家製寬麵帶來鹹香味道。型格樓上小店Happy Paradise的天然酵母雞蛋仔中西合璧，Sourdough酸麵包結合港式雞蛋仔，味道出奇匹配，外層香脆而內裏密度像酸麵包，蘸上自家調製Bottarga洋葱蛋黃醬，非常滋味。



四季菊的日本烏魚子Karasumi造型像三文治，中間夾層烏魚子是靈魂所在，外層大根清甜爽口，正好平衡烏魚子的鹹香。日本家喻戶曉的明太子Mentaiko以鱈子配合香料醃製，味道微辛。至於鱈卵屋的明太子吞拿魚罐頭，可拌麵飯或當三文治夾心享用，而Fifi則配合Pita中東麵包、番茄薄餅醬及芝士作迷你Pizza，撒下紫菜絲，提升口感和海洋風味。日系意大利餐廳Sagrantino則以顆粒細小而口感綿密的Tarako醃鱈魚子，為白汁意粉提升味道及口感 。



Stable Trading/www.stabletradingltd.net



Great Food Hall/2918 9986



CIAK-In The Kitchen/2522 8869



Happy Paradise/2816 2118



四季菊/2805 0600



鱈卵屋/2250 7117



Sagrantino/2521 5188