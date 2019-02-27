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﻿小巧空氣清新機

2019-02-27 列印
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  不少家庭都備有空氣清新機，但如想在細小空間加設淨化效果，不妨考慮AirMagic Mini ，它採用主動式空氣淨化功能，通過專利「電壓催化臭氧技術」，釋出安全含量的臭氧，同時含有負離子粒子釋放，可即時淨化室內環境。臭氧屬地球上天然殺菌劑，懸浮於地面上約20至50公里的平流層，負責阻隔陽光中的有害紫外線，同時殺滅空氣中的細菌，故此能消除空氣或衣物中的細菌和異味，例如火鍋味、韓燒油煙、煙味或油漆味等。機身細小， 適用於車廂、辦公室、洗手間、廚房、衣櫃、鞋櫃、牀頭櫃及雪櫃等。機身內置電池一次充電3小時，可無間斷連續使用達20天，亦可連接電源長期於室內使用。

文︰Angel 售價︰$490

查詢︰3188 5829
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