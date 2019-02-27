  • 2019年2月27日 星期三
  • 19º
  • 85%
熱門： 葉德嫻西營盤罷駛海膽卡介苗

日報新聞 > 副刊

﻿時尚設計 共享工作室

2019-02-27 列印
Previous Next

　　香港租金高仰，對於中小企來說是一個負擔，難怪市場上近年流行共享工作空間，以較划算的租金盡享舒適的空間。坐落於灣仔及銅鑼灣商業地段的ARCO，除擁有優越的地理位置，設計簡潔時尚，結合開放式與私人兩種工作空間，的確為初創企業提供理想辦工地點。內有服務式辦公室、會議室、活動場地，並提供高速上網、專業級打印及掃描設備。工作疲倦時，還可免費享用精選意大利咖啡及花茶，為自己打打氣。

文︰Angel

查詢︰2760 2929　網址：www.arcocity.com
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd