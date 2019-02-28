﻿明日上市 720S Spider極速變身

英國McLaren將於明天（3月1日）在港推出全新720S Spider開頂超跑，《駕駛艙》早前獲廠方邀請飛到美國Arizona試車，體驗到11秒電動開頂變身的同級最快潛能！



文、圖：彭志揚（美國Arizona）



記得去年12月在香港試駕720S Coupe硬頂版，其超自然主動擾流效果令我印象深刻，車愈快好像愈咬地，氣流下壓力驚人，今次美國再試Spider開頂版，感受同樣超級。



720S Spider機械規格、輸出及加速數字跟硬頂版大致相同，只是碳纖維車架上端改為開放式結構，加設兩個座椅後方的翻車護架，前窗框及A柱大幅強化，鷗翼車門改為無窗框格式，配合電動硬頂機關，車重因而增加49kg，不過廠方強調其乾重1,332kg依然同級最輕。車頂開關時間暫時同級最快，只需11秒，並可於車速50km/h或以下操作。



廠方安排傳媒到Arizona試駕Spider版（還有600LT Spider），因為這裏現時氣候比歐洲各處溫和，而且開篷車最大市場一向是美國。開頂超跑感受當然爽，全力加速的引擎咆哮加上風聲，快感十分強烈。



當車速在65mph至100mph，車廂中央位置風噪及亂流比預期為大，幸好空調系統可按開頂情況自動調節溫度，不致頭頂太冷。令我意外是B&W音響即使開頂快飆也能提供充實高、中、低音靚聲，充份抵銷嘈雜風噪。



720S Spider是一輛超型、超快、超穩的Supercar，主動式尾翼提供強大下壓力，愈高速愈穩定，操控跟硬頂版同樣扎實。據知Spider定價相比硬頂版貴約10%，估計約售540萬元。點揀好？開頂吧，一部車兩種享受嘛！