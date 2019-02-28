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﻿明日上市 720S Spider極速變身

2019-02-28 列印
■電動硬頂開或關只需11秒，暫時同級最快。
■鷗翼車門改為無窗框格式，支架鑲在A柱底部。
■硬頂可選配液晶體透光系統，一按掣可由藍色變成透明。
■Arizona氣候溫和，是試駕開篷車理想地方，不過美國嚴打超速，未敢開得太過盡情！
■車廂格局跟硬頂版完全相同。
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        英國McLaren將於明天（3月1日）在港推出全新720S Spider開頂超跑，《駕駛艙》早前獲廠方邀請飛到美國Arizona試車，體驗到11秒電動開頂變身的同級最快潛能！

文、圖：彭志揚（美國Arizona）

        記得去年12月在香港試駕720S Coupe硬頂版，其超自然主動擾流效果令我印象深刻，車愈快好像愈咬地，氣流下壓力驚人，今次美國再試Spider開頂版，感受同樣超級。

　　720S Spider機械規格、輸出及加速數字跟硬頂版大致相同，只是碳纖維車架上端改為開放式結構，加設兩個座椅後方的翻車護架，前窗框及A柱大幅強化，鷗翼車門改為無窗框格式，配合電動硬頂機關，車重因而增加49kg，不過廠方強調其乾重1,332kg依然同級最輕。車頂開關時間暫時同級最快，只需11秒，並可於車速50km/h或以下操作。

　　廠方安排傳媒到Arizona試駕Spider版（還有600LT Spider），因為這裏現時氣候比歐洲各處溫和，而且開篷車最大市場一向是美國。開頂超跑感受當然爽，全力加速的引擎咆哮加上風聲，快感十分強烈。

　　當車速在65mph至100mph，車廂中央位置風噪及亂流比預期為大，幸好空調系統可按開頂情況自動調節溫度，不致頭頂太冷。令我意外是B&W音響即使開頂快飆也能提供充實高、中、低音靚聲，充份抵銷嘈雜風噪。

　　720S Spider是一輛超型、超快、超穩的Supercar，主動式尾翼提供強大下壓力，愈高速愈穩定，操控跟硬頂版同樣扎實。據知Spider定價相比硬頂版貴約10%，估計約售540萬元。點揀好？開頂吧，一部車兩種享受嘛！
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