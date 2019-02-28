﻿東瀛結緣聖地

日本自從推行明治維新以來，轉瞬已超過個半世紀，在西方文化薰陶下，不少東瀛傳統都添上新意，以戀愛信仰文化為例，人們前往神社祈求良緣及幸福之餘，也愛到一眾被選為「戀人聖地」的遊點遊玩。文：林逸 圖：林逸、星島圖片庫



情侶打卡位



說到日本的戀愛信仰文化好去處，在傳統的神社以外，又增添了名為「戀人聖地」的地方。話說在2006年，一個以時裝設計師桂由美為首的團隊，在日本全國各地挑選出多個戀人聖地，除設置標示牌，也有不同造型的特色雕塑或浪漫裝飾，吸引不少情侶前來參觀。時至今日，已發展至有一百三十九個戀人聖地及七十九個衞星戀人聖地，當中包括廣島尾道千光寺公園、香川縣小豆島天使之路及北海道厚田公園展望台等等。



鳥取縣的白兔海岸便是其中一個戀人聖地，這裏除有優美的海岸景致，更可找到有別致裝飾的戀愛郵筒及白兔神社。相傳昔日大國主神在此為受傷的神兔包紮，神兔即贈言大國主神日後定可迎娶公主，此話靈驗後，神兔即成為締結良緣的吉祥物。通往神社的路上，可看到不同形態的神兔雕像，善信們更會買來刻有「緣」字的純白小石放到雕像上面，以助覓得良緣！



網頁：www.seichi.net（戀人聖地）



祈願結良緣



日本人自古以來都有向神明祈福的習慣，祈求五穀豐收、除病息災之餘，也希望成就良緣，所以便孕育出多家據說對求姻緣頗為靈驗的神社。本州西北部島根縣的出雲大社，便以成就良緣馳名，這家供奉着傳說中開創日本大國主神的古老神社，吸引不少單身男女前來參拜。東京淺草的今戶神社也有異曲同工的效果，殿內供奉的伊奘諾尊及伊奘冉尊，相傳便是眾神中最早結為夫婦的一對，並以誕下許多「神二代」見稱，該神社也被視為招財貓發祥地，殿內有不少以相連或並排姿態出現的「結緣貓」擺設！



位於京都清水寺境內的地主神社，則是日本女生求問姻緣的人氣熱點，這裏最好玩是在主殿前的地上有兩塊相距約數十米的戀愛占卜石，據說若能閉目從一端走到另一端，便能覓得良緣。至於在九州福岡水田天滿宮一隅的戀木神社，殿內的神紋及布置、繪馬御守，甚至是參道上的陶板，悉數飾以心形圖案，每年特定日子更有分別為單身人士、愛侶及夫婦而設的愛情祭典。



網頁



www.izumooyashiro.or.jp（出雲大社）



imadojinja1063.crayonsite.net/（今戶神社）



www.jishujinja.or.jp（地主神社）



www.mizuta-koinoki.jp/koinoki（戀木神社）