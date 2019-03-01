﻿活氧除菌 環保洗衣

踏入回南天，難乾衣物容易滋生霉菌。有德國品牌推出先進活氧除菌洗衣機，毋須使用化學消毒劑，已可有效殺菌，還有四十五分鐘活氧清新功能，適合為毛公仔除臭。文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：2623 7100



毋須化學消毒劑



所謂「活氧」，其實就是臭氧（Ozone），是一種存在於臭氧層的天然物質，可保護人體不受紫外線侵害。臭氧具有消毒殺菌、辟除異味及消除殘留化學成分等功能。Bosch推出的洗衣機就有名為ActiveOxygen活氧除菌技術，在一般洗衣程序下，同時選擇ActiveOxygen功能，洗衣機就會在洗滌前和最後脫水前作天然除菌，機頂設有活氧製造器，空氣經過特別程序變成活氧注入滾筒，毋須添加任何化學消毒劑，廠方指能殺滅99.99%細菌！



阿卓爸爸發現，ActiveOxygen功能還可配合AllergyPlus程式使用，此洗滌程式特別為過敏患者而設，洗衣機以多次數洗滌及高水位去除黏附於衣物上的化學劑或致敏原。此外，可以看到滾筒內設有多組不規則的拍板，清洗棉質衣物時，滾筒會以順時針方向轉動，通過較直角的動作拍打清洗，而當要清洗質地較輕柔的衣物時，滾筒就會以逆時針方向轉動，洗衣動作相對較輕柔。售價：$13,800



【測試評語】 欠純乾衣功能



這部洗衣機的ActiveOxygen Refresh功能非常好用，測試時特別將家中那隻帶有陳年衣櫃味的毛公仔放進洗衣機，用此功能後，味道竟可完全清除！與其他品牌洗衣機的高溫殺菌功能不同，ActiveOxygen Refresh並不會影響衣物纖維結構。