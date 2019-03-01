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﻿【其他選擇】　　　　　　純蒸氣洗滌

2019-03-01 列印
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　　韓國製LG洗衣機（型號：WF-ST1408ZW）擁有TrueSteam純蒸氣洗滌技術，以強力蒸氣為衣服清潔，當中還可還擇防敏感（Allergy Care）及蒸氣清新（Steam Refresh）功能。另外，「妙手六重洗」有六種模仿手洗動作。

售價：約$6,820 查詢：3543 7777
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