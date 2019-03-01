﻿玩味創意甜品

銅鑼灣不乏甜品店，然而新開張的eat darling eat卻別開生面，渴望跟大家分享歡樂，店子以粉色作主調，甜品也極富玩味，將常見的中式糖水及西式甜點變裝，單看外表很難猜透葫蘆裏賣甚麼藥。



文：陳芍瑩 圖：陳鐵剛



傳統中式糖水以碗奉上，這兒則以碟代碗，每啖也可嚐到糖水所有元素。例如木瓜糖水，是總廚Jason得意之作，靈感來自奶味香濃的木瓜牛奶。他先把意大利軟芝士置於碟中，伴以雪耳和糖漬木瓜，吃時淋上木瓜糖水，清甜潤喉。黑芝麻湯圓像放大版湯圓，麻糬皮下是黑芝麻慕絲，綴以桂花啫喱及餅乾，層次豐富。另一款名為核桃露的，其實是心太軟，把啡色心太軟切開，香濃稠身的核桃露徐徐流出。至於自家製雪糕口味亦令人意想不到，好像以產後補品豬腳薑製成雪糕，雪糕帶酸甜且滿有醋香，配以一片香脆豬皮，味道與豬腳薑真有幾分相似。花椒焦糖煙肉雪糕也夠浮誇，放上一大片烤煙肉，雪糕香甜之餘帶點辣味，伴隨淡淡的花椒味，愈吃愈上癮。



以為這裏只賣甜品，原來也有鹹食及包點出售，讓大家多些選擇。香港人最愛的菠蘿包，是此店王牌，每日新鮮焗製，把自製菠蘿吉士醬注入包內，面層放滿菠蘿粒，是名副其實的菠蘿包。



鹹食方面有春卷及飯類選擇。春卷以蠔豉和菇菌作餡，配以陳醋，皮脆餡料豐富。至於米飯鋪滿了雞頸肉和脆雞皮，配以磨豉醬炮製，放在瓦煲內奉客，帶着濃濃港式風味，水準不俗，只是少了點玩味，不及甜品驚喜。



eat darling eat



地址：銅鑼灣百德新街27-47號及記利佐治街11-19號Fashion Walk地下17號舖



查詢：3188 8949