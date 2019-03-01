﻿《Call of Duty》亞洲盃開打

多蒙特上輪德甲主場3:2險勝利華古遜，終止之前各賽事五場不勝低潮。為保持勇態迎戰下周二作東鬥熱刺的歐聯十六強次回合，蜜蜂軍團翼鋒查頓辛祖揚言今晚聯賽作客中門大開的奧格斯堡不容有失，加上本身傷兵潮漸退，讓球主客和讓一球「客勝」捧得過。 （Now670、有線611、651台、FOX+周六凌晨3:30直播） 蜂軍在剛過去的二月陷入低潮，不同賽事首五戰法定時間四和一負不勝，直到上場德甲作東鬥利華古遜才重啟勝利之門。上仗交出入球和助攻各一次、當選為該輪最佳球員的查頓辛祖豪言，今晚一戰要再下一城，不僅力保一哥寶座，還要為下場歐聯力圖收復三球的奇蹟之戰壯聲威︰「我們已經重返正軌，...

2019-03-01