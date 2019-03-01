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﻿《Call of Duty》亞洲盃開打

2019-03-01 列印
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　　電競賽事愈來愈流行，日前PlayStation就公佈了PS4射擊勁Game《Call of Duty：Black Ops 4》亞洲盃詳情，這項由ESL Asia協辦的賽事，將於3月23日（六）在香港CGA eSports Stadium上演決賽，屆時亞洲頂尖電競隊伍最後四強將聚首一堂，角逐總值2萬美元獎金，以及晋身「Call of Duty World League Global Open」世界賽的入場券。四支隊伍會由今個周末（3月2日及3日）進行的網上選拔賽，以及3月9日南韓PS Arena的現場選拔賽中誕生。有關今次賽事細節，可留意官方的社交平台專頁。

文：Joe

網上選拔賽：gamebattles.majorleaguegaming.com/ps4/call-of-duty-black-ops-4/tournament/
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