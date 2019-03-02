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法國時尚概念店 三折割引

2019-03-02 列印
Bellerose淺黃色碎花裙 原價$1,190 優惠價$357
Joie紅色中褸 原價$4,690 優惠價$1,407
Kooreloo紅色織布手袋 原價$2,490 優惠價$747
Essentiel藍色條子拼布恤衫 原價$1,390 優惠價$417
Manoush玫瑰花圖案半截裙 原價$4,590 優惠價$1,377
Mes Demoiselles 多色冷外套 原價$3,290 優惠價$987
Sea NY牛仔拼布連身褲 原價$3,890 優惠價$1,167
Veja 皮革Sneaker 原價$1,090 優惠價$327
Paper London藍白格仔絲質連身裙 原價$4,490 優惠價$1,347
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　　春天來臨，又是換新裝的時候，法國時尚概念店Rue Madame推出激罕減價優惠， 大部份貨品以低至三折發售，不少更適合春夏穿着，此時入貨非常划算呢！

　　法國時尚概念店Rue Madame從世界各地搜羅頂級設計師出品，如Bellerose、Mes Demoiselles、Essentiel等，雖不是大路品牌，卻充滿特色。款式方面，輕柔舒適的半截裙，到型格的工人褲都有齊，讓女士們可穿出帥氣風格，布料選項亦具特色，如花卉圖案、拼色配搭等，充滿活力。 今次品牌特別推出春日減價優惠，大部份貨品以低至三折發售，惟注意此優惠只限網上訂講，專門店優惠不一。

網址：www.ruemadame.com/hk_en/
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