Xperia 10 Plus 21：9闊熒幕

繼4K解像度及HDR顯示，Sony Mobile再度為手機熒幕注入新元素，剛推出的中階新作Xperia 10系列，率先裝上超闊比例的21：9熒幕，觀看相應的荷里活電影，可以用盡畫面每一寸，效果震撼。



CinemaWide畫面比例



有別其他廠商只顧玩劉海、水滴造型全熒幕，Xperia系列多年來專注於畫面顯示效果，繼4K及HDR後， Xperia 10系列更將荷里活電影常見的21：9比例帶到手機熒幕，不論是6吋的Xperia 10，又或6.5吋的Xperia 10 Plus，FHD+熒幕皆以21：9畫面比例（解像度2,520×1,080）示人，即使機身修長，手感仍相當舒適，加上重新加入機側指紋Sensor，解鎖亦夠方便。如今在《YouTube》、《Netflix》觀看21：9電影時，影像充滿整個畫面，再沒任何黑邊，賞心悅目之餘，相比同尺寸的16：9或全熒幕機款，畫面實際增加了一截，視野體驗更為震撼。除了煲劇睇戲，這個修長熒幕亦適合雙視窗瀏覽，事關可以上下或左右分割兩個16：9畫面，大可一邊上網，一邊寫訊息，實行一屏上下開工。



2倍Zoom雙鏡加持



之前同系中只有旗艦Xperia XZ2 Premium配備雙鏡頭，現在連中階的Xperia 10系列也向雙鏡影拍進發，當中Xperia 10 Plus裝有12MP主鏡+8MP遠攝，提供兩倍光學變焦之餘，還可拍出更佳的散景效果；Xperia 10則為13MP+5MP組合，兩者皆可以攝錄21：9比例的4K影片，而前置8MP鏡頭支援包括散景及柔膚效果的美顏自拍。規格方面，Xperia 10 Plus採用S636處理器，內置6GB RAM及64GB ROM，Xperia 10則是S630八核心及4GB RAM配搭，運行最新的Android 9 Pie平台，既有原生手勢操作，還移植了Xperia XZ3的Side Sense側屏感應，單手操控也不成問題。



Xperia 10 Plus



熒幕：6.5吋FHD+芒



操作平台：Andriod 9 Pie



內置記憶：6GB RAM、64GB ROM



外置記憶：micro SD



電池容量：3,000mAh



體積/重量：167×73×8.3mm/180g



售價：$2,999