﻿MWC通訊展 破格旗艦 領Phone騷

今年巴塞隆拿《MWC通訊展》大放異采，除了迅速冒起的5G及摺芒手機，新一代旗艦手機亦噱頭十足，既有掌靜脈解鎖的LG G8 ThinQ及五鏡連環的Nokia 9 PureView，亦有支援Eye AF追焦的Sony Xperia 1，難得多方面皆有突破。



文：B1807



日韓精銳盡出



今年手機廠不再鬥屏佔比，而是將焦點重新放回功能及應用層面，且看LG罕有連發兩款旗艦新作V50 ThinQ及G8 ThinQ，前者可看成上代V40的5G升級版，除了配備S855處理器及X50 5G Modem，廠商還特地開發出專用的副熒幕配件，套上手機後即可以變成一部6.2吋與6.4吋雙熒幕手機，在打機、視像通話及Multi-tasking等方面帶來全新體驗。至於G8 ThinQ則在前置8MP ToF Z鏡頭加入了ToF元件及紅外線感測器，除了提升面部識別的準確度，還可掃描掌靜脈，不方便拿起手機時，手掌凌空掃過前鏡即可解鎖。向來注重影視娛樂的Sony Mobile，一口氣發佈了三款換上21：9超闊熒幕的Xperia新作，當中最矚目的非Xperia 1莫屬，除了6.5吋CinemaWide OLED芒達4K HDR級數，同時內置X1 for Mobile影像引擎及支援Dolby Atmos音效，聲畫雙全之餘，首度裝上的12MP三鏡頭還引入同廠無反相機新興的Eye AF眼部追蹤對焦，人像拍攝或影小朋友大派用場。



五鏡、十倍Zoom攻影拍



那邊廂日、韓代表好戲連場，Nokia也將秘密研發經年的Nokia 9 PureView帶上大舞台，此機裝有多達五個Zeiss認證鏡頭，連同補光燈在機背呈環形排列，全部用上12MP感光元件及具備F1.8大光圈，分別在於兩個為彩色，黑白感光則多達三個，拍攝時五個鏡頭同時曝光，吸光量比傳統單鏡頭多出10倍，加上通過多張影像合成，動態範圍、光暗對比、景深及色彩均有顯著提升，新作還提供RAW及DNG格式儲存，配合《Lightroom》App更可直接在手機後製。說到國產新品，除了成為全場焦點的HUAWEI摺芒手機Mate X，小米及ZTE也派出首款5G新作助陣，而Oppo也率先展出了擁有10倍混合式光學變焦的原型機，除了方形遠攝鏡，機背三鏡組合還包括主鏡頭及廣角，廠商表示新作將於4月在內地首發。