﻿長崎東端 歎極級溫泉

日本九州長崎縣最東端的島原半島（Shimabara Peninsula），是日本首個獲得認定為世界地質公園的地方，區內活躍的火山活動，形成小濱溫泉及雲仙溫泉等多個優質溫泉鄉，前者更是全日本水溫最熱的溫泉勝地，沸騰熱氣不但溫暖人心，更孕育出風味獨特的溫泉蒸釜！



文、圖：Rachel



鳴謝：HK Express、長崎縣



小濱足湯 特色蒸釜美食



長崎島原半島，正是見證這種大自然力量的舞台，全因整個半島均由遠古火山活動創造而成，發祥地據說是半島西南部的橘灣，即今日小濱溫泉鄉（Obama Onsen）對出的海域，由於當地火山活動活躍，小濱一帶湧出的溫泉水也特別高溫，最熱可達攝氏一百零五度，是日本各個溫泉之冠。



小濱溫泉位於長崎市東面，除吸引不少人前來泡湯，同樣大受歡迎的，還有朝向橘灣並以日落美景見稱的Marine Park，這裏建有一百零五米的全日本最長露天足湯設施Hot Foot 105，供大家免費體驗足浴樂趣。更精采是藉着溫泉地熱，當地更研發出別具特色的溫泉蒸釜美食，利用沸騰的溫泉蒸氣直接蒸熟食物，不論是溫泉蛋、蔬菜及海鮮都教人吃得滋味無窮。



在Marine Park溫泉足湯旁邊，便可找到這個大型公共溫泉蒸釜設施，大家可在附近的餐廳或賣店購來食材，再付每個約14港元的費用租來竹籃盛載，便可放進冒着沸騰蒸氣的石釜內蒸熟食物。



雲仙地獄 靜聽自然咆哮



由小濱市乘坐巴士，大約半小時便可來到島原半島的中心點雲仙溫泉（Unzen Onsen），這裏建有多家溫泉旅館，是泡湯及住宿的好選擇。



10月才新開業的雲仙東洋館，有傳統和室及和、洋房間選擇，住宿連早餐及晚餐，每位只需約578港元起，非常抵住，館內除設有露天溫泉及遊戲機中心，最精采是還有漫畫閣，備有大量日本漫畫書可供免費閱讀，漫畫迷可別錯過。



投宿這裏的另一個方便之處，便是酒店跟當地著名遊點雲仙地獄只距數分鐘步程，所謂雲仙地獄，便是地底泉水及蒸氣噴發的地方，四周煙霧迷濛，並瀰漫着濃烈硫磺味，大家可沿着修葺整齊的步道深入「地獄」參觀，近距離見識清七地獄及大叫喚地獄等景點的威力，傾聽來自地心的咆哮！