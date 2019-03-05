﻿春日茹素（1） 隱藏商廈的綠洲

節慶活動停不了，親友相聚吃喝玩樂好不熱鬧，然而假期過後得讓腸胃休息，不少人都會茹素三兩天。近年素食風氣盛行，選擇五花八門，且水準不俗，茹素也不失滋味。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



香辣惹味 特色素Pizza



位於中環商廈的素食店Veggie SF，裝潢採上世紀五十年代舊金山風格，是日午市套餐的紅菜頭甘筍素湯，將大量菜蔬磨蓉，注入清水煮成湯，原汁原味享用。接着的Oakland Breeze越式撈米粉，仿炸蝦賣相幾可亂真，以超薄腐皮包裹大量甘筍等菜蔬，猶如精緻的素腐皮春卷，配搭香草和腰果碎，增添香氣和口感，入口散發香茅和薄荷芳香，米粉以自家製有機鮮檸醬汁提味。另一款星洲叻沙並非麵食，而是番茄、炸豆腐、大豆芽、香蒜大啡菇等共冶一爐的椰汁紅咖喱飯，不但香辣惹味，且口感豐富。I Am Fabulous素漢堡包，夾層以豐盛多汁的紅菜頭、腰果碎、菇菌和扁豆蓉素餅取代傳統漢堡肉餅，配以純素芝士和自家製羅勒大豆茄乾醬提升味道，口感豐富。至於單點前菜香炸墨圈圈Calamary，以煙韌結實的蒟蒻球莖取代墨魚，超薄腐皮炸衣帶有紅椒粉，香辣惹味。



去年底進軍香港的Kytaly，晚餐時段好不熱鬧，然而Fifi卻喜歡到這裏午膳，在前臨大館歷史建築的露天陽台享受片刻寧靜。小店的三道菜薄餅午市套餐不乏素食選擇，當中Margherita番茄芝士薄餅奶香撲鼻，質感出奇輕盈，不負「全球最佳薄餅」的美譽。招牌Pizza的精髓在於意大利食材和秘製麵糰，餅邊富拿坡里薄餅香脆煙韌而不失鬆軟的風味，超薄餅底帶羅馬薄餅的影子。Fifi特別鍾情富街頭風味的Montanara炸Pizza，薄餅麵糰炸後，添上甜酸平衡的意大利Riccio原種扭紋番茄、香草和小酸豆醬提味。這意大利庶民美食炸Pizza好比香港的牛脷酥，金黃酥脆的外層絲毫不膩，可見油溫控制和食油質量俱佳，具昔年風味的牛脷酥如今不再復見，唯有以老外素炸Pizza，懷念兒時滋味。



Veggie SF



地址：中環士丹利街11號10樓



查詢：3902 3902



Kytaly



地址：中環雲咸街77號5樓



查詢：2808 1961