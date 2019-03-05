﻿VR遊戲體驗館進駐觀塘

著名虛擬實境技術開發商Zero Latency最近落戶香港，選址觀塘開設第二十五家VR（虛擬實境）遊戲體驗館，提供四款VR遊戲，最大賣點是能支援八人同時進行遊戲，齊齊進入虛擬世界！



四項遊戲包括驚慄喪屍射殺遊戲「Zombie Survival」，玩家要在喪屍的重重圍困下逃出生天。而太空射擊遊戲「Singularity」，玩家將與一眾機械人和無人機展開激戰，並深入秘密太空基地。老少咸宜的趣味解謎遊戲「Engineerium」較考智慧，玩家會化身為色彩繽紛的角色穿梭於奇幻國度，與同伴合力解開一道道物理難題。至於對戰遊戲「Sol Raiders」則是一款玩家與玩家之間競爭的遊戲，玩家將被分為兩隊，進行三回合相互對抗戰。



以遊戲「Zombie Survival」為例，玩家參與遊戲前，須先戴上軍用背包（內盛載電腦）、頭戴式顯示器、Razer電競耳機及麥克風、模擬武器（步槍）等全副武裝。遊戲進行時，各玩家進入虛擬世界，目標是射殺喪屍，同時又要防止被殺害。遊戲好玩之處是玩家可在遊戲中通過耳機與隊友對話，商討策略、要求支援，甚至發出警告。若不幸被喪屍殺害，身體會變成白色，但十秒後即可復活。遊戲每次十五分鐘，可無限復活。Zero Latency港澳區總經理Steve Tindall指，遊戲採用先進無線科技和動作追蹤技術，是非常創新的玩法，遊戲適合三五知己及一家大細來體驗，只要年滿十六歲便可參與。



文︰Angel 圖︰陳鐵剛、法新社



收費︰$350/每人每節（30分鐘）



查詢︰zerolatencyvr.com.hk