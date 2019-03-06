﻿5月抵港 《戰馬》舞台馳騁

改編自英國作家Michael Morpurgo同名小說、曾由史蒂芬史匹堡拍成電影《雷霆戰駒》的《戰馬》，由Nick Stafford改編，Marianne Elliott和Tom Morris執導（Katie Henry則為是次重演執導），講述第一次世界大戰期間，男孩Albert與馬匹Joey之間扣人心弦的故事，頌讚勇氣、忠誠、友誼等人性光輝主題，摘下包括東尼獎等逾二十五個國際獎項，戰駒等木偶表演、與演員之間的靈巧互動，尤其精采，全是觀賞焦點。
筆者早前特地到訪倫敦泰晤士河南岸的英國國家劇院，先睹為快，欣賞《戰馬》的演出，還訪問了巡演導演Katie Henry、飾演主人公Albert的Scott Miller、馬匹Joey扮演者Tom Stacy、Domonic Ramsden、Andrew Keay等人，他們妙語連珠，請留意明天（3月7日）的《星島日報》及網上《ArtCan》專頁。
《戰馬》
日期：5月10日（五）起
時間：星期二至五/7:45pm
星期六/2:00pm及7:45pm
星期日/1:00pm及6:00pm
地點：香港演藝學院歌劇院
灣仔告士打道1號
網頁：www.lunchbox-productions.
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