  • 2019年3月6日 星期三
  • 20º
  • 96%
熱門： 教師墮樓西九奪命車禍昂坪360陳喬恩

日報新聞 > 副刊

﻿5月抵港 《戰馬》舞台馳騁

2019-03-06 列印
■《戰馬》摘下包括東尼獎等逾二十五個國際獎項。 （Brinkhoff/Mögenburg攝）
■戰駒等木偶表演、與演員之間的靈巧互動，尤其精采。 （Brinkhoff/Mögenburg攝）
■筆者訪問了巡演導演Katie Henry、飾演主人公Albert的Scott Miller等台前幕後。
■筆者早前到訪倫敦泰晤士河南岸的英國國家劇院，率先欣賞《戰馬》的演出。
Previous Next

        英國國家劇院（The National Theatre of Great Britain）繼去年於《香港藝術節》舞台上演《深夜小狗神秘習題》，今年再度為香港觀眾引進好劇目──《戰馬》，演員與大型馬匹木偶，齊踏台板做對手戲，憑藉機靈的機關道具，馬匹等動物在舞台上活靈活現，栩栩如生，維妙維肖，觀眾無不讚口不絕，在劇場界造成熱烈話題。

        改編自英國作家Michael Morpurgo同名小說、曾由史蒂芬史匹堡拍成電影《雷霆戰駒》的《戰馬》，由Nick Stafford改編，Marianne Elliott和Tom Morris執導（Katie Henry則為是次重演執導），講述第一次世界大戰期間，男孩Albert與馬匹Joey之間扣人心弦的故事，頌讚勇氣、忠誠、友誼等人性光輝主題，摘下包括東尼獎等逾二十五個國際獎項，戰駒等木偶表演、與演員之間的靈巧互動，尤其精采，全是觀賞焦點。

　　筆者早前特地到訪倫敦泰晤士河南岸的英國國家劇院，先睹為快，欣賞《戰馬》的演出，還訪問了巡演導演Katie Henry、飾演主人公Albert的Scott Miller、馬匹Joey扮演者Tom Stacy、Domonic Ramsden、Andrew Keay等人，他們妙語連珠，請留意明天（3月7日）的《星島日報》及網上《ArtCan》專頁。

《戰馬》

日期：5月10日（五）起

時間：星期二至五/7:45pm

　　　星期六/2:00pm及7:45pm

　　　星期日/1:00pm及6:00pm

地點：香港演藝學院歌劇院

　　　灣仔告士打道1號

網頁：www.lunchbox-productions.

　　　com
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd