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﻿淨斑美肌新法寶

2019-03-06 列印
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　　白淨肌膚令人看來份外精神抖擻，面上的斑點更要小心防範，SK-II最近推出全新革命性肌源淨斑精華筆，其專利成份PITERA配合高效的高濃度WH Smart Cocktail配方組成，有助解決面部色斑問題，可以說是對抗紫外侵害的好幫手。產品配上創新的磁能塗抹筆頭，有助皮膚更有效吸收活性成份，相比只以手指塗抹於面上，更有效將精華成份滲透到肌膚。使用時，只須輕輕推動筆頭一下即可，可重點地在面上色斑區域使用，效果更佳。

文︰Angel 售價︰$1,350

查詢︰2110 4958
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