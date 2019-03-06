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﻿可口可樂 回味香港展覽

2019-03-06 列印
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　可口可樂一直重視產品的包裝設計，大家也不時以儲罐為樂趣，今年品牌首次推出高罐系列，突破沿用超過10年的形象。與此同時，品牌亦以「回味香港」為設計靈感，以八個極具代表性的香港歷史建築製作成插圖並印於罐上。新系列將於3月18日推出，當中包括「藍屋」及「聚星樓」。如若搶先一睹其他包裝，大家可參觀於3月14至20日，在尖沙咀海港城海運大廈展覽大堂舉行的《回味香港 回味可口可樂》高罐展覽，屆時將展出整系列八款巨型高罐，實行帶領大家以全新角度遊歷古蹟。

查詢︰www.coca-cola.hk

文︰Angel
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