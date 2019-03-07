﻿濟州綠迷宮

韓國濟州（Jeju）不但風多石多女人多，迷宮也不少，且以不同材料建成，其中隱藏於小島東北部的金寧迷宮公園（Gimnyeong Maze Park），便是按濟州島的地形由數千棵柏樹打造，堪稱島上風景最美的綠色迷宮。文、圖：Rachel



鳴謝：濟州神話世界萬豪酒店及度假村



柏樹打造 綠色迷暈陣



不說不知，小小濟州島上便擁有數個巨型迷宮，包括世界最大的石迷宮，筆者也曾「膽粗粗」挑戰過，結果花了半天時間才逃離！至於今天介紹的主角金寧迷宮公園，卻相對「平易近人」，卻也別小看它，這裏正是濟州首個建成的巨型迷宮，由定居於濟州、美籍教授Fredrric H. Dustin設計，據說當年他共花了約五年時間籌備，再花近三年時間才將整個迷宮建成，其特色是共種植了二千二百三十二棵柏樹來間隔迷宮步道，可謂綠意盎然。



每個到來挑戰迷宮者，都會於入口處收到一張迷宮平面圖，其整體形狀看來就如濟洲島的微縮版，內裏打造了多條彎曲步道，平面圖上便標示了各通道的情況，如哪裏是死胡同，哪條路可前進等，大家不妨細心多看。然而即使再熟讀平面圖，當真正走入迷宮，往往又是另一回事，像筆者般，當在園內轉了數圈，很快已方向全失了，每條路看來又如此相像，只好放棄，有路便走，結果不時在原地打轉，甚至最後看着終點就在隔籬通道，卻怎也走不過去，那一刻，真正感受到何謂「世界上最遙遠的距離」！幸而迷宮內設有支授設施，迷路者可登上架空平台居高俯瞰，尋找逃生路。而據官方統計，約六成半人最終可順利到達終點，敲響勝利鐘聲，平均花費時間約二十分鐘至半小時，很適合一家人到來挑戰！



濟州金寧迷宮公園



地址：濟州島濟州市舊左邑金寧里山16號



電話：064 782 9266



時間：8:30-18:00（夏季延長一小時，冬季提前半小時關門）



門票：成人約23港元，小童約12港元