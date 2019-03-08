﻿高效清新機 UV光觸媒殺菌

市面上具一定殺菌效能的空氣淨化機，普遍體積較大，有本地品牌就推出具備UV（紫外線）及光觸媒等殺菌功能的機型，相對細小之餘，運作時更特別寧靜。



文：阿卓爸爸 圖：褚樂琪 產品查詢：2578 8813



體積為同級機一半



如今不少人會選購空氣淨化機來改善家居空氣質素，阿卓爸爸有朋友更一次過購入兩部不同功能的空氣淨化機，一部主力殺菌，另一部則專攻過濾微塵及離子除臭。事實上，市面不同空氣淨化機各具賣點和強項，頗難選擇，其中具備光學功能的款式，因組件體積較大，變相減弱抽風量之餘，機身亦較佔空間。



本地家電品牌Smartech最近就推出擁有UV燈、光觸媒結合HEPA濾網的Smart Silent空氣淨化機（型號：SP-1778），體積只有同級機種一半！此機採用六層空氣淨化技術，第一層過濾網捕捉較大污染物，可水洗，有助延長HEPA濾網使用周期。打開前置網，可看到六角形小孔排列的活性碳濾網，主力吸收甲醛、苯和家居異味。再來就是HEPA濾網，廠方指，可過濾小至0.3微米顆粒。濾網由韓國製造，當須要更換濾網時，系統會作出提示。



新機焦點UV燈設於所有過濾網的後方，這設計除可減少微塵污染光觸媒系統，更重要是加強消滅細菌的效率。UV燈採雙向發光設計，放置在專用保護器內，大大提高耐用度及安全度。叫得做Smart Silent，寧靜當然是其優點，機內特設最新電子扇，於辦公室內開啟二段風速時，幾乎聽不到風扇聲。售價：$1,498



【測試評語】備有安全掣



這部SP-1778空氣淨化機，將整個淨化系統微型化，的確慳位。阿卓爸爸用過一些UV燈空氣淨化機，設計有漏光問題，長時間直視會影響視力。SP-1778的UV燈有灰色保護罩，就算打開機蓋及過濾網也無法直接看到紫外燈，加上備有安全掣，完全關上面蓋才可啟動，可以安心用於小朋友房間。