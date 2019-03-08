﻿【其他選擇】　　一機多用

路透社三月四日刊文稱，美國國務卿蓬佩奧認為，美國和中國「即將」達成結束貿易戰的協議，從而增添了雙方談判的積極跡象。文章稱，蓬佩奧在接受艾奧瓦州電台和電視台的一系列採訪時說，他希望能在未來幾周簽署協議，讓全世界最大的兩個經濟體之間的貿易更加公平，同時消除中國對艾奧瓦州大豆等大宗農產品的報復性關稅。 蓬佩奧在得梅因出席一個農業大會時對記者說：「我們正試圖糾正和調整協議，使之公平、互惠，我們即將做到，我希望所有關稅都解除，以及所有壁壘。」 文章稱，他的這番話體現了日前白宮經濟顧問凱文‧哈西特的樂觀態度。 哈西特在接受福克斯商業新聞電視台記者採訪時說，鑒於美國貿易代表羅伯特‧萊特希...

2019-03-08