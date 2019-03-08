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﻿【其他選擇】　　一機多用

2019-03-08 列印
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　　Philips最新空氣抽濕機（型號：DE5205/30）結合抽濕、空氣淨化及乾衣三大功能。此機抽濕量為每日二十五公升，加入VitaShield IPS微護盾空氣淨化系統，其Nano Protect S1 HEPA濾網厚達43mm。

售價：$4,688

查詢：2619 9663
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