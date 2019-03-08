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﻿《勇者鬥惡龍》比賽起樓

2019-03-08 列印
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  由經典RPG Game《勇者鬥惡龍》系列演變而成的PS4創建遊戲《勇者鬥惡龍 創世小玩家2》，年初推出以來，可謂深受大小朋友歡迎。經過一段時間，相信建築師們現已駕輕就熟，如果想一展自己的創作天份，便要留意SIEH舉辦的「夢想建築師設計比賽」，由即日至3月31日（日），大家可以將自己作品的遊戲截圖上載到比賽網站，同時分享到個人Instagram並加上#DQB2HK參賽。

　　今次比賽分「小小建築師」及「世界級建築師」兩個組別，前者限18歲以下參加，以設計夢想的家為主題，冠軍可得獎學金$3,000、誠品書店禮券及「夢想建築師證書」；後者年齡不限，讓你盡情發揮創意，打造出心目中的理想小鎮，冠軍可得一萬元旅遊禮券。文：Joe

網址：asia.playstation.com/cht-hk/games/2019/dragon-quest-builders-2/tckr/

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