﻿廚具精選 二折割引

覓地小組提出八項建議，政府近期全盤接納，但業內一睇就知，中短期內不見得可以覓得很多土地出來，搞到主要的地產股股價在今年初開始就快速向上，甚至升穿了一年高位，跑贏大市。之前正在下跌的樓市，也有回穩跡象，有個別成交的價格更上升。主要發展商的投地取態，在過去半年也變得積極，由梁振英年代發展商拒不投地，變成開始高價搶地了。 最近與一名發展商談起，按理發展商見到政府覓地無功，令到手上的樓盤奇貨可居，應該喜見樂聞。但可能是因為土地供應實在太少，連發展商也看不過眼，忍不住也批評覓地小組的建議「堅離地」，主要有幾個方面： 第一是無端端否定了開發市區邊陲的郊野公園用地。上屆政府就兩幅市區邊陲...

2019-03-09