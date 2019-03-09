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﻿廚具精選 二折割引

2019-03-09 列印
不鏽鋼鳴笛水壺 原價$369 優惠價$149
有蓋不鏽鋼湯鍋 原價$429 優惠價$99
有蓋不黏單柄鍋 原價$309 優惠價$79
有蓋不黏湯鍋 原價$249 優惠價$99
有蓋不黏鑊 原價$569 優惠價$199
矽膠食物鉗 原價$139 優惠價$28
不鏽鋼保溫杯 原價$338 優惠價$68
廚剪 原價$49 優惠價$19
不黏鍋具套裝12件 原價$899 優惠價$269
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        現代人工作忙碌，但同樣愛享受入廚樂，甚至不時添置新「架生」，為廚房添生氣。一向主攻實用鍋具巿場的美亞廚具，由即日起舉行激減活動，無論是電鍋或鑊器，都以低至二折發售，非常抵買。

          廣為大眾認識的美亞廚具，銷售點遍及全球三十八個國家，品牌創立於1951年，歷史悠久，卻幾乎每季均有新產品，迎合現代家居潮流。品牌產品一向屬中價位，今次推出盤點活動，主售精選陳列品，並以低至二折發售，如炒鍋、湯鍋等，折後數十元有交易，非常抵買。另有保溫杯、剪刀、鑊鏟等廚房工具，同樣以二折發售，是精明入貨之選。

陳列品盤點優惠

優惠日期︰即日至3月24日

地址︰觀塘道382號地下美亞廚具體驗店

查詢︰2763 9313
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