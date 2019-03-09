﻿Galaxy S10 旗艦先Phone

貴為十周年之作，昨日搶先開賣的Samsung Galaxy S10系列旗艦手機，既有護眼的Dynamic AMOLED靚芒，又有超聲波指紋及Wireless PowerShare等新穎功能，更重要是備有S10、S10+及S10e三款型號供選擇，入場費由五千多元起跳，心動不如行動。文、圖：B1807 查詢：Samsung/3698 4698



靚芒護眼 超聲波指紋



手機巨頭爭相發佈新一代S855旗艦手機，當中搶先抵港的是Galaxy S10系列，三款型號分別是S10+、S10及S10e，全部配備Infinity-O開孔式Dynamic AMOLED全熒幕，畫面以6.4吋的S10+最大，其次為6.1吋的S10及5.8吋的S10e，當中S10+開孔較為特別，屬同系中唯一裝有10MP+8MP前置雙鏡頭。說起Dynamic AMOLED芒，除了支援HDR10+規格，色彩艷麗逼真，更有TÜV Rheinland認證，藉減低藍光令觀看更為舒適，另新增夜間模式，開啟後介面及對應程式將變作黑底反白字，畫面沒那麼刺眼，也更為省電。S10及S10+熒幕還有一個賣點，就是整合了超聲波指紋掃描，有別其他熒幕指紋，由於讀取指紋的3D輪廓，哪怕潮濕或手汗一樣準確辨識，解鎖方便快捷。



Super Steady防震 HDR10+拍片



外形充滿新鮮感，S10系列的影拍實力同樣驚喜十足，且看S10+在「DXOMark」測試中取得目前最高的109分，可見一斑。事實S10+與S10均裝有後置三鏡頭，包括擁有F1.5/2.4雙光圈的12MP廣角、12MP遠攝及123度視角的16MP超廣角，當中廣角及遠攝均支援OIS防震，拍片時還可開啟Super Steady防震，即使手持拍攝，仍然可獲得穩定畫面。除了三種焦段切換取景，新作在景深即時預覽模式中，還帶來了縮放、旋轉及顯色三種效果，為景深拍攝帶來更多變化。值得一提的是，S10系列前後鏡頭皆可拍攝4K片，且支援HDR10+格式，直接在手機重播，即可體驗銳利色彩及明暗細節。說回手機，S10系列均用上最新S855處理器，當中S10及S10+均備有8GB+128GB及8GB+512GB容量可選，而S10+同時提供超大容量的12GB+1TB版本，如入手512GB版本或以上的S10及S10+，可免費獲得最新的真無線耳筒Galaxy Buds（價值$1,098）。