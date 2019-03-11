﻿Ricoh GR III終極進化

哪怕無反相機大行其道，輕便數碼相機還是有捧場客，尤其配備出色定焦鏡頭的，好像街拍代表Ricoh GR系列，相隔四年，廠商終於帶來擁有超高感光、6cm微距、防手震、超聲波除塵等新功能的第三代GR III，說得上終極進化，不過身價同樣水漲船高。



文、圖：B1807 查詢：捷成/2926 2300



四級防震 超聲波除塵



乍看外形，GR III與上代分別不大，只是體積微微細了一點，然而內部經過全面改造，先是28mm GR Len定焦鏡頭改用4組6枚鏡片（兩枚非球面鏡）的新構造，配合升級至2,424萬像素的APS-C感光元件及新一代GR ENGINE 6影像處理引擎，解像力提升，成像更銳利，最高感光度亦由上代ISO 25,600大幅飆升至ISO 102,400，新作還加入利用感光元件移位的防手震系統，帶來相當於四級快門的曝光補償，對主要用作Snap Shot的拍友來說，這功能可謂期待已久。值得一提的是，受惠於CMOS可以移位，除了開關機時藉超聲波震動為感光元件進行除塵，還帶來模擬AA濾鏡的效果，有助減低摩爾紋形成。



6cm微距拍攝



說今代GR III進步之大，包括機身操作及反應變得更爽快，如開機快至0.8秒，混合式AF系統亦帶來更高速的對焦表現，還可配合升級至輕觸式的LCD芒，觸控選擇對焦點及功能選項。拍攝功能方面，全新的Image Control功能不但讓拍友輕鬆轉換10種預設的色調模式，還可自行調節各個模式的細節參數。微距拍攝亦比上代強得多，事關最短對焦距離由10cm縮短至6cm，放大率達0.35倍數，實用性與玩味雙雙提高，新作還具備35mm/50mm的裁剪模式、ND減光濾鏡、內置RAW處理等功能。說到配件，除了可沿用上兩代的GV1、GV2外置觀景器，廠商亦開發了全新的21mm廣角轉換鏡頭GW-4及轉接器，另因改用P-TTL熱靴插座，GR III還兼容Pentax閃光燈。



GR III



感光元件：2,424萬像素APS-C



熒幕：3吋觸控式LCD



鏡頭：28mm定焦



儲存媒體：內置2GB、



SD/SDHC/SDXC



體積/重量：109.4×61.9×



33.2mm/227g



售價：$7,290