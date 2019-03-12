﻿北海道雪地穿梭

香港今年沒有冬天，不打緊，今天到北海道，到處還是被厚厚白雪覆蓋，欲在當地暢玩雪地玩意，毋須舟車勞頓，單在札幌（Sapporo）市郊便有多個場所，讓人嘗到雪地電單車、雪地香蕉船及雪地橡皮艇等刺激玩意之餘，也能享用極地居民的傳統冰屋燒烤宴。文：Rachel 圖：Rachel、Jetstar、星島圖片庫



鳴謝：Jetstar、北海道政府



風馳電掣 山道賞景



到北海道遊玩，有人鍾情直航客機，這次卻選擇乘搭Jetstar（捷星航空）經東京轉機到札幌新千歲機場，凌晨由香港出發，中午已抵達當地，便捷之餘，最重要是能省下不少金錢。



北海道的冬季特別漫長，尤其是每年12月至3月，連場大雪讓這個北國大地變得白皚皚，成為進行各項雪地活動的好時候，而在滑雪以外，距離札幌市中心約半小時車程的Snowmobile Land Sapporo（スノーモビルランドサッポロ），便是暢玩雪地電單車及多元刺激雪地玩意的地方。



欲到訪這個開業二十九年、深受當地居民及遊客愛戴的園地，只要先行預約，便有免費專車由札幌市中心把你接送到當地，這裏冬日舉目盡是白茫茫的冰雪世界，厚雪蓋滿附近的山丘，純淨優美！放眼雪地，只見數十輛雪地電單車整齊地排列着，職員檢查完畢後，換上防風厚衣物、戴上手套及頭盔的我們，便一人一車預備前往雪地馳騁，而在出發前，我們還得學習駕駛雪地電單車的技巧，幸好操作簡單，右手按油門便能前進，左手按掣則可煞車，另一樣要注意的便是別「跟車太貼」。



熟習了基本操作技巧，我們便一輛接一輛地隨着職員駕駛雪地電單車往雪山進發，當地的雪道總長度達九十公里，我們這趟只行走其中大約二十公里，車子在山道上起起伏伏，最初的確有點難以掌控，然而只要熟習了油門力度，很快已可駕駛自如。我們在森林中快速馳騁，粉雪不時撲面而來，冰涼刺激，行程中我們還駛到標高約六百米的展望台，天氣好時，可在此俯瞰札幌市市容及藻岩山美態，可惜那天下着細雪，只能賞到四周的蕭瑟林木，也別有一番意境！



Snowmobile Land Sapporo



地址：北海道札幌市西區福井478番地



電話：81 11 661 5355



時間：9:00-16:00



費用：雪地電單車8,500日圓（約602港元）起



交通：札幌市內設免費交通接送，須預約。



網頁：www.snowmobilelandsapporo.com



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）



Jetstar由香港經東京往返北海道新千歲機場，來回票價約3,120港元起，已連稅項、附加費及七公斤手提行李，寄艙行李須另外付費。



網頁：www.jetstar.com



www.visit-hokkaido.jp（北海道觀光網頁）



www.welcome2japan.hk（日本國家旅遊局網頁）







