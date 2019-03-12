﻿春日茹素（2）私房素食

近年素食盛行，茹素多年的友好更進階奉行無奶類副產品的Vegan純素飲食，以及只經低溫烹調的生機素食，適逢早前節慶聚餐頻頻，初春時分正好品嚐純素生機餐，讓腸胃休息一下。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



純素Cafe 生機午餐



位於蘇豪的純素私房菜POP Vegan，裝潢富工業風格，並以寓意In Pursuit of Peace（追求和平）的POP為名。頭盤牛油果炸條健康惹味，外層黃金炸衣香脆鬆化，內藏牛油果Creamy，頂層塗上以食油、豆奶配合山葵及醬料製成的Wasabi Aioli素蛋黃醬，增添酸甜香辣；配上混合奇亞籽Chia Seeds的手工香茅青檸梳打，清新健康。至於中式香草醬麵條，可說是上海家常菜葱油拌麵的變奏，小店以香椿醬取代傳統葱油醬，炮製味道微辛濃郁的純素拌麵。至於甜點椰汁芒果米飯，以粒粒飽滿而口感富黏性的日本珍珠米取代傳統糯米，配合椰漿和青檸葉烹調，頂層的香芒薄片，撒上了熱情果籽，甜酸醒胃。純素Latte亦值得一試，坊間的純素Soy Latte，用上豆奶易凝乳（Curd），因而沖泡得並不出色，這兒的Latte咖啡以燕麥奶沖調，不但香醇柔和，而且燕麥香氣濃郁。



隱藏在中環舊式商廈的綠紀元生機店，環境簡樸而恬靜閒適，進入店前先得脫鞋，藉此將煩惱暫時拋開。是日生機午市套餐頭盤西蘭花配椰菜花餐湯，由於加入薯仔和洋葱攪拌成蓉，因而質感濃稠而不失香氣。接下來的沙律，除有大量火箭蔬菜，還有營養豐富的Alfafa紫花苜蓿及生芽苗，底層夾雜爽脆而散發香荽芳香的涼拌黑木耳和珊瑚藻，客人可自行從桌上盆栽剪下新鮮有機蕎麥即時享用；伴隨的紅豆薏米黑豆蓉，混合小麥胚芽和蔗糖，為平淡的生機穀豆增添黏糯豐盈口感，以及甜美雲呢嗱味道和香氣。



至於飽肚的薯蓉，以自家調製的羅勒果仁葡萄籽油取代傳統牛油和鮮奶，再拌入香荽，加上自家炮製的椰糖黑醋沙律醬漬番茄粒，增添味道及口感。米飯用上穀米和藜麥，配合麵豉醬烹煮，因而富Pilaf味飯的影子；至於手作香蕉麵包混入酸奶酪炮製，入口綿密細緻。甜點以椰子花蜜、香蕉、椰絲和生機朱古力粉拌入原味乳酪，為生機午餐作結。



POP Vegan



地址：中環蘇豪伊利近街28號1樓



電話：2628 6211



綠紀元生機店（星期一及四營業，須預約）



地址：中環威靈頓街74號明發大廈6樓



電話：2522 0013