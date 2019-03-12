﻿配套不足成電動車發展路障

全球電動車銷售量正與日俱增，尤其內地市場穩佔全球最大比率，彭博新能源財經（BNEF）更預計未來仍會持續增長。反觀本地電動車市場及發展依然停滯不前，過去一年電動車增長率不足百分之五。究竟是甚麼因素窒礙了本地電動車發展？



市場上電動車款式愈出愈多，價錢亦比以往「親民」，以現代汽車最近在港推出的Kona Electric電動車為例，標準版售價$333,800，如果以政府去年推出的電動私家車「一換一」計畫購買，只須二十七萬多元。與去年推出的IONIQ Electric相比，Kona Electric的續航力更大大提升。然而，電動車科技不斷向前，但香港相關配套似乎「連車尾燈也看不到」。香港電動車協會會長關卓明認為，雖然電動車價格下調，但充電設施欠完備的話，其實不會有太大誘因令更多車主轉用電動車。



根據環境保護署所提供的數字，現時全港公共充電設備合共有二千一百六十六個，而運輸署所提供的數字顯示，截至2019年2月底，本地電動私家車登記數目為一萬一千一百六十六輛，雖然充電設施與電動車數目為1比5.2，但當中有八百四十四個、約四成為標準充電器，即採用家用型13A插座的充電器，一般電動車需時兩天才充滿電。



對於最近發表的《財政預算案》中顯示，政府將撥款1.2億元擴大政府停車場提供的電動車公共充電網絡，關卓明認為未必足夠，但聊勝於無，他提議，「很多政府合署的停車場晚上七時後開放予公眾泊車，如果可以開放內裏更多充電車位予公眾使用，令資源更有效地分配，便不會造成浪費。」文：Katrina 圖：何健勇、星島圖片庫



