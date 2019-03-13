﻿太古大型藝術月

超級英雄蟻俠能夠變小，以另一個視覺看「變大」的世界，雖然這只是科幻情節，不過在現實中，藝術卻可以帶大家遊走一個「變大」的世界。說的是《太古地產藝術月2019》即將舉行的《LUMENous GARDEN》和《Recycled Clothing Sculpture》展覽，展示大型裝置品，使人遊走其中，感覺周遭都變大了，世界變得不一樣。



《LUMENous GARDEN》由曾在美國著名藝術活動「火人祭」（Burning Man）一展成名的藝術團體FoldHaus操刀，展示花卉造型的《BLUMEN LUMEN》和磨菇造型的《SHRUMEN LEMEN》兩件大型發光互動藝術裝置，最有趣的是它們內置互動裝置，當感應到人們經過時，便會「活」起來，花朵會綻放，磨菇會伸長，恍如有生命般，趣味度爆燈！



另一展覽《Recycled Clothing Sculpture》則可一睹紐約藝術家Derick Melander如何堆疊逾七百磅在星街收集的二手衣物成為大型裝置藝術，令人嘖嘖稱奇。 欲了解更多創作花絮，密切留意明天（3月14日）出版的《星島日報》或網上《ArtCan》專頁。



《LUMENous GARDEN》



日期：3月18日（一）至4月14日（日）



時間：10:00am至10:00pm



入場費：免費



地點：香港太古廣場



查詢：2844 8988



《Recycled Clothing Sculpture》



日期：3月18日（一）至4月28日（日）



時間：二十四小時



入場費：免費



地點：星街小區



（太古廣場三期戶外）



查詢：2844 8988