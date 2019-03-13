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﻿櫻花限量珍藏

2019-03-13 列印
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　日本櫻花季節來臨，就算未能抽空到當地觀賞櫻花盛放，相信也不會錯過各大品牌推出的限量櫻花產品吧。美妝界方面，就有FANCL聯乘世界享負盛名的攝影藝術家蜷川實花之監修品牌「M/mika ninagawa」，推出限量珍藏版櫻花特別版MCO納米卸粧液MCO納米卸粧液、淨肌保濕潔面粉及春日彩妝系列。今次的設計來自初春粉嫩而燦爛的櫻花攝影作品，展現出塵的美態，實用與裝飾性兼備，未知會是閣下的珍藏心水嗎？文︰Angel

查詢︰8223 2625
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