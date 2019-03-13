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﻿本地時裝誠品展出

2019-03-13 列印
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　不少年輕人夢想投身本地時裝設計行業，而近年業界明顯多了支持者，如Fashion Farm Foundation（FFF）就是本港一非牟利機構，旨在聯繫一班本地時裝設計師、文化工作者、時裝界及零售業的專業人士，從而推廣本地時裝設計至海外。機構連續7年籌劃國際時裝企劃HKFG，今年更率領八個本地品牌參加巴黎秋冬女裝時裝週，向世界各地媒體展現香港時裝設計師的創意才華。FFF將與誠品書店合作，邀請CAR| 2IE及YLYstudio於4月在誠品生活尖沙咀店展示他們今季系列及設計素材，並於4月6日在誠品生活銅鑼灣店舉辦HKFG AW19分享會，分享參加時裝設計與品牌意念、在巴黎時裝週的經驗等，歡迎對時裝設計有興趣的朋友免費報名參加。

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