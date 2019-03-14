﻿蟲鳴大地檳城蝴蝶園

來到馬來西亞檳城（Penang），除必遊位列世界遺產的喬治市（George Town），更不可錯過前往全國最大的蝴蝶公園entopia by Penang Butterfly Farm一遊，細味蟲鳴大地的自然魅力。



文、圖：林逸 鳴謝：星晨旅遊、You Wings Holidays、馬來西亞旅遊促進局



原來早在1986年，一位對蝴蝶充滿熱誠的年輕教師David Goh，便在檳城創立世上第一家位於熱帶區域的蝴蝶及昆蟲生態保育設施Penang Butterfly Farm，向訪客介紹馬來西亞的蝴蝶及昆蟲生態。經過多年發展，這裏已成為全國最大的蝴蝶公園，為讓訪客能夠充分領略蟲鳴大地的魅力，公園更來了一趟大規模的改裝及擴建，並在2016年以entopia by Penang Butterfly Farm的名字重開。



據領我們暢遊這個自然樂土的負責人表示，entopia這個字，正是由昆蟲學（Entomology）及烏托邦（Utopia）合組而成，正好代表這裏便是個昆蟲烏托邦。今日置身entopia by Penang Butterfly Farm，感覺確是名副其實，佔地約十四萬平方呎、約有一百五十種生物聚居的園區，可細分為浮生若夢遨遊境（Natureland）及抽絲剝繭探索館（Cocoon）兩大部份，前者由六個區域組成，是個舉目小橋流水、滿佈植物及瀰漫花香的溫室式園區，在此便可賞到鶴頂粉蝶、青鳳蝶、白壁紫班蝶等多達六十種、約一萬五千隻自由飛舞的繽紛漂亮蝴蝶，教人目不暇給。更精采是園內還備有包括把新生蝴蝶放進園區等多元化的互動及學習環節，實在相當吸引。



值得一提是在這區內還育有變色龍、蛇、蜘蛛及蠍子等多種爬蟲類動物，膽子大的，更可在工作人員輔助下跟牠們作近距離接觸呢！



entopia by Penang Butterfly Farm



地址：830 Jalan Teluk Bahang, 11050 Penang



電話：60 4 888 8111



時間：9:00-18:00



門票：成人約120港元，小童約80港元。



網頁：www.entopia.com