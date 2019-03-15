﻿電飯煲新招 減碳水化合物

有人認為，碳水化合物是減肥的噩夢，不少愛美人士甚至因而戒飯！最近有德國品牌推出健康蒸煮IH電飯煲，利用獨創健康米飯程式，通過自動循環洗米，能去除近20%碳水化合物，同時不失飯香。



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：2395 3331



將水和米粒分隔



香港人傳統以米飯為主食糧，但愛美一族認為，吃太多米飯會增加吸收碳水化合物，引致肥胖，故嘗試加入紅米或糙米取代白米，但味道不及白米香甜。德國品牌Tefal推出全新健康蒸煮IH電飯煲（型號：RK8608），整個煮飯過程跟傳統電飯煲有很大分別。首先將白米倒進特製健康盆中，然後注水到球釜內鍋，再把健康盆放進內鍋，啟動健康白飯程式即可。



煮飯過程中，會進行十五次自動循環「洗米」程序，以特定溫度及時間利用蒸氣進行「沖洗」，然後進入「蒸煮」步驟，由於受到特製健康盆的阻隔，含澱粉質的水不會接觸到米飯。廠方指，他們由獨立實驗室進行的測試顯示，用「健康米飯」程式煮出來的白米飯，其碳水化合物比用傳統程式煮的少19.8%。



這個電飯煲的球釜內鍋有六層2mm的超導熱納米鑽紋厚鐵，目的是加強導熱，內膽表面設計成六十二度「黃金比例」的弧度，據稱能形成超強熱力對流，令鍋內熱力循環不會流於表面。電飯煲以IH技術，三百六十度全方位3D加熱，杜絕中央米飯過軟的情況，而且能極速升溫，精準控制發熱時間和溫度，確保高質白飯口感。售價：$1,888



【測試評語】二十七分鐘完成



測試這部電飯煲時，可說是驚喜不斷，例如按下健康米飯模式後，原以為洗米連蒸煮要花起碼六十分鐘，但結果只用了約二十七分鐘便完成。煮出米的白飯不會爆開，粒粒結構分明，雖說經過十五次用升溫及降溫蒸氣來「沖洗」米粒，但此過程並沒有沖爛米飯。