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﻿【其他選擇】 防黏內鍋透明設計

2019-03-15 列印
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　　Panasonic的SR-Y18FGE電飯煲外觀採用傳統設計，加入全新透明蒸籃及透明玻璃煲蓋，可以在飯面上直接蒸煮餸菜，可隨時查看食材的情況，又不會因蒸餸而霸佔煮飯容量。其內鍋新增防黏設計，清潔更簡易。

售價：$478　查詢：2733 3833
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