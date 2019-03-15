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﻿專店公展Niro EV 電車韓潮 繼現代上月底推出Kona Electric之後，同樣來自南韓的起亞上周也在港推出純電動Niro EV玩樂車，「一換一」車價約二十八萬元，感覺平易近人。文、圖：彭志揚

2019-03-15 列印
■本地樂隊sp'ACE為登場活動表演助興。
■最頂級Niro EV+ Deluxe版現於灣仔專店公展。
■Niro EV+配套豪華，冷暖透氣前座及7吋觸控屏幕等齊備。
■原車配有真皮座椅、後排空間較緊密。
■（左起）起亞汽車（香港）銷售經理Ethan Wan、起亞汽車亞太區產品及市場經理Will Choi，以及錦龍汽車集團董事長麥慶德，一同會見傳媒。
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        Niro EV跟Kona Electric份屬「姊妹車」，同樣分開「細電」39.2kWh和「大電」64kWh兩款，如參加「一換一」方案，車價可分別低至$278,000和$328,800。今次展出為「大電版」Niro EV+ Deluxe最頂級型號，多了LED頭燈、天窗、電控駕駛席等設備，基本售價$460,750，「一換一」則約$349,000。首批預計第三季交付。

　　代理同場發表全新Cerato K3小房車，沿用128ps馬力1.6公升引擎、6速自動波箱和前驅，並有入門（$179,800）和Premium（$198,000）兩款，繼續走廉價實用路線。

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