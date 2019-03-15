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﻿Xbox 全日祭優惠

2019-03-15 列印
■Sport Red特別版無線手掣（售價$449）。
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　　今個月遊戲界好Game不斷，Xbox One亦接連有《Devil May Cry 5》、《Dead or Alive 6》、《隻狼》等日系勁作推出，故微軟趁勢加推「全日祭」優惠，由即日至3月27日（三），機迷選購任何Xbox One X主機套裝，即送$450 Xbox Live禮品卡及手掣/手機座，另購買Xbox One S套裝亦可享$300 Xbox Live禮品卡。

　　此外Xbox One亦有新款手掣上場，說的是火紅Sport Red特別版無線手掣（售價$449），鮮紅設計帶有金屬輔色及橡膠菱形握把，手感好又夠搶眼！文：Joe

查詢：www.xbox.com
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