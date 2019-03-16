﻿無線耳筒生力軍

如正盤算添置Gadgets玩意，無線耳筒會是近期首選，事關幾家大廠分別帶來了新作，既有人氣十足的True Wireless，亦有降噪隔音的掛頸款式，甚至有線兩用的頭戴式耳筒，而最貴一款不過三千多元。



時尚靚聲True Wireless



True Wireless享樂大行其道，傳統音響大廠Sennheiser也推出了首款真無線之作MOMENTUM True Wireless，外形貫徹簡約風格，然而充電盒用上編織布面設計，效果搶眼。除了支援生活防水，MOMENTUM True Wireless賣點是採用特製的7mm動圈單元，配合aptX編碼及藍牙5.0技術，還有自家調音，音色不俗之餘，還具備Transparent Hearing功能，可同時收聽四周環境聲。至於B&O早前加推的Beoplay E8 2.0版本，耳筒本身與上代相同，但皮革充電盒改頭換面，先是耳筒位置加入陽極氧化拉絲鋁環點綴，又增設三盞LED燈顯示電量，同時改用USB-C介面，不過最大突破還是支援無線充電，只要放到手機所用的Ｑi無線充電板即可充電。值得一提的是，由於新充電盒兼容第一代E8，且可以獨立購買，現有E8用家只要添置新充電盒及無線充電板，也可體驗無線充電的方便。



主動降噪 長氣續航



非人人追求真無線，始終論連接穩定及續航力，傳統無線耳筒仍有優勢，且看Sony掛頸新作WI-C600N，延續品牌降噪隔音強項，頸環上設有專用掣直接開啟Noise Cancellation或Ambient模式，而樂迷還可利用《Headphones Connect》App，選擇收聽環境聲或對話模式。音色方面，WI-C600N內置6mm動態單元，不但支援aptX編碼，還可配合DSEE數碼聲音技術，改善壓縮音檔的音質表現，又或藉Clear Bass加強低音效果。除了為人熟悉的Elite系列，Jabra的無線耳筒成員中，還有主攻頭戴款式的Move系列，新作Move Style Edition可算現役Move Wireless的升級版，佩戴舒適之餘，由於沿用40mm動態單元，中、高音一貫通透，低頻充沛，續航力更由上代的8小時延長至14小時，即使電池耗盡，亦可插上附送的3.5mm耳筒線，搖身變作有線耳筒。文、部份圖片：B1807



a. Sennheiser/3412 8400



b. B&O/2918 0007



c. Sony/2833 5129



d. Jabra/www.Jabra.hk