﻿48MP紅米Note Seven影拍新秀

自去年底國產手機開始鬥鏡頭像素，紛紛裝上超高解像度的48MP感光元件，當中包括以獨立品牌打拼的紅米，年度頭炮Note Seven正正用上48MP主鏡頭，為千元級的平民手機帶來多一個賣點。文、圖：B1807 查詢：小米/3001 1888



水滴全熒幕進化



獨立後的紅米，首部新作即在外觀來個大變身，先是棄用18：9的舊式全熒幕，紅米Note Seven改用新興的水滴形全熒幕，6.3吋的畫面比例為19.5：9，解像度2,340×1,080，且達到84% NTSC色域，畫面鮮艷明亮。不只熒幕革新，機身也用上前後雙面玻璃設計，加上漸變色的悅目外觀，手感與賣相均有提升。效能方面，新作採用主頻最高達2.2GHz的S660八核心，內置4GB RAM，儲存容量則有64GB及128GB兩個版本選擇，《安兔兔》測試跑分逾142,000分，表現比不少同級優勝。除了延續長氣續航特性，紅米Note Seven的4,000mAh大容量電池支援Quick Charge 4.0快速充電技術，大大縮短充電時間。值得一提的是，新作不但改用USB-C傳輸介面及保留3.5mm耳筒插口，機頂亦找到紅外線埠，配合預載的《萬能遙控》App，即可遙控相容的影音及家電。



超高解像 感光力強



如前文說，紅米Note Seven的最大賣點是裝上48MP+5MP雙鏡頭，當中48MP感光元件為Samsung製的GM1，由於擁有超高解像度，實拍發現影像極富細節，而且簡單裁相即可帶來變焦效果。另因感光元件面積達到1/2吋，較之常見的1/2.8吋或1/3.06吋大得多，感光能力更佳，還會自動因應拍攝環境將四個像素合成一個1.6μm超大像素，從而提升感光度，遇上夜景或低光場合大派用場。高感光模式以外，新作相機也整合了小米最新的AI拍攝玩意，稍後通過OTA更新，還會將旗艦小米MIX 3的超級夜景模式移植到此機，屆時可以一嘗藉連拍多幅影像，繼而合成一張清晰明亮的夜景相。至於13MP前置鏡頭，同樣有齊AI美顏、AI人像等女士至愛功能，且可以利用前置進行人臉識別解鎖。