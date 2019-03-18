﻿親製禮餅 婚享喜悅

中式禮餅多達數十款，各具意義，如五彩皮蛋酥代表連生貴子、蓮蓉雞蛋糕有甜蜜融合之意，意頭極好。送餅習俗是婚嫁不可缺少的一環，奇華工作坊便特意開辦全港首個迷你嫁喜禮餅課程，讓大家了解中式婚嫁禮儀之餘，更可動手做禮餅！熱愛傳統文化的記者已親身體驗，率先跟大家分享箇中樂事。



文：陳芍瑩 圖：蔡健新



製作班現已招生，每月會舉辦兩至三班，詳情可留意奇華工作坊公佈。課程以兩人為一組，每組收費四百八十八元，每班限十六組，一堂三個半小時。學員上完製作班，更可帶走製成品，共四款八個迷你嫁喜禮餅，分別為蓮蓉蛋黃酥、豆蓉酥、豆沙酥和冬蓉酥，以及獲得兩套心意卡和一封八折優惠信。另有奇華嫁喜專家即場講解有關中式婚禮的相關事宜，並傳授過大禮的基本知識，十分實用。



製作喜餅的材料多，且工序繁複。記者體驗當天，由製作水皮、搓皮、製餡、包餡、秤分量、蓋印和入焗爐等步驟都要一手包辦，只有「油心」由師傅預先製作分派給學員，工夫可不少。奇華餅家林師傅為是日導師，他先行示範，然後學員走到專屬工作枱，各獲派一份食譜及份量表，大家便依着步驟製作。



其中難度最高，要數製作水皮及蓋印。製作水皮要把低筋麵粉、白油、水及顏料混合搓製，加入了白油的麵粉特別黏手，較難搓得均勻，故林師傅建議大家雙手沾上麵粉，然後把混合物放在盤邊來回搓壓，效果會更佳。至於在餅上蓋印就要留意力度，除用「陰力」外，更要沿印章周邊按壓，才能凸顯顏色。經過數小時，迷你嫁喜餅終於製成，餡料足而飽滿，入口酥軟，比在坊間買到的更加好吃！



奇華工作坊



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