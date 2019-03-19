﻿美瑛別墅 管家服務

日本北海道是個極受香港人愛戴的旅遊好去處，欲趁今個冬日檔期完結前到來遊玩及豪歎一下，不妨考慮到美瑛（Biei）一遊，因為當地除有漂亮的冬日風景及精采遊趣，早前更有奢華度假別墅Villa Rubeshibe Hill落成迎客，為大家送上難忘住宿體驗。文：林逸



圖：林逸、Villa Rubeshibe Hill



鳴謝：Villa Rubeshibe Hill



寫意複式大宅



每逢冬日，北海道都是許多香港人的首選度假勝地，不論是一般市民或是名人、明星，都愛來到當地享受假期，只是若你住厭了酒店或民宿，最新在美瑛登場的Villa Rubeshibe Hill，也許便有相當的吸引力。



位於冬日白雪皚皚的美瑛平原上的Villa Rubeshibe Hill，是一幢型格漂亮的複式別墅建築，原來發展商Green Valley的總裁江守剛，一直心儀美瑛這個「日本最美村莊聯盟」始創成員的優美自然環境，便在當地購入約四萬六千平方米的土地，計畫構建九幢優質別墅，為客人提供奢華舒適的住宿體驗。



率先落成的Villa Rubeshibe Hill，可細分為接待大廳及住宿樓幢兩大區域，前者典雅溫馨，並有壁爐及藏有不少美酒，是輕談淺酌的好去處；住宿樓幢則以複式設計，地下有客廳、飯廳、開放式廚房及按摩浴池等設施，上層便有一間和式客房及兩間洋式睡房，足夠六位客人入住。



只是作客Villa Rubeshibe Hill，最令我難忘的還是其貼心服務，別墅的住宿套餐，原來已包括來回機場接送，當豪華轎車把我送抵別墅時，已有三位分別穿上整齊西裝及漂亮和服的男、女管家在門前迎迓，這幾位管家除在客人下榻時負責打點一切住宿事項，更可代客人安排遊覽事宜，以及邀來米芝蓮名廚登臨別墅即席炮製餐膳。更予人驚喜是同樣會常駐別墅的總經理山本諭除具有專業侍酒師資格，更兼任廚師一職，不時為客人烹調豐富的早餐及晚餐，照顧堪稱無微不至。



有興趣體驗一下，Villa Rubeshibe Hill正為今個冬季假期作出最後召集，最多可供六人享用的套餐，包括別墅住宿、西式或日式早餐、六人別墅晚餐、迎賓香檳一瓶、在別墅範圍內作一小時雪地摩托車體驗（連導師）及機場來回接送，適用至3月31日，每晚連稅35萬日圓（約2.5萬港元，須至少入住兩晚）。



Villa Rubeshibe Hill



地址：北海道上川郡美瑛町



字瑠辺蘂1686-16



電話：81 166 76 1543



網頁：www.rubeshibehill.com/



旅遊記事簿



國泰航空香港至札幌來回經濟客位機票由4,884港元起，已連稅項及相關附加費用。



網頁：www.cathaypacific.com



前往Villa Rubeshibe Hill，由新千歲機場乘車約兩小時三十分鐘可達，而由JR富良野線美馬牛站驅車，需時約五分鐘。



www.biei-hokkaido.jp/ja/（美瑛町觀光協會網頁）



www.welcome2japan.hk（日本國家旅遊局網頁）