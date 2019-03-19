﻿精緻晚餐（1）中法合璧 味蕾衝擊

坊間餐廳極多元化，異國風味應有盡有，若要品嚐一頓精緻奢華的大餐，Fifi還是喜歡在外地享用，相對百物騰貴的香港，外國的Fine Dining性價比更高。然而最近在港嚐到一頓非常滿足、且同行長輩也給「讚」的中法Fusion晚餐。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



兩地精髓 舌尖享受



位於威靈頓街新式商廈頂層的VEA，走開放式廚房配合吧桌雅座的Boutique餐廳路線，帥氣十足的本地主廚Vicky師承法籍名廚Daniel Boulud，擅長中法融合菜餚，以傳統法式烹調為骨幹，並融滙中式珍饈元素炮製，食味出奇匹配而富深度，席上客人不乏世界各地的饞嘴之士。



是夜十道菜套餐（$1,680/位）帶來味道及情感雙重滿足，餐前小點迷你扒芝士三文治，是傳統法式扒芝士火腿三文治（Croque Monsieur）的精緻變奏，牛油烤多士夾層是質感滑溜和奶香濃郁的意大利Burrata芝士，配合香氣馥郁的黑松露，取代傳統火腿，頂層放上矜貴Oscietra魚子醬，增添海洋鹽香風味。緊接下來的「鳥巢」，內裏的鵪鶉蛋以蘋果木煙燻，入口冰涼的流心蛋黃，以溫和圓潤的日本醋平衡膩滯感。至於取名「鹹魚白菜」的鹹風蝴蝶酥，以香荽和香葱醬點綴，入口香脆酥化，且牛油味濃郁，附有微微霉香，吃罷來一口馬蹄甘筍菜乾茶，通過菜式味道帶出「鹹魚白菜也好好味」的本地金曲情懷。



接下來用上紫蘇花點綴的橘色四層疊餅奪目耀眼，然而還得通過味蕾探索內裏乾坤，頂層煙燻椰菜花泥混合濃湯，提升味道層次，中層開心果啫喱混合漬洋葱減少膩滯感，第三層馬糞海膽口感綿密細緻，加上酥皮餅底，整體清新甜美。至於香煎馬友配泡菜花椒汁富酸菜魚的影子，湯汁按照中式傳統，以魚片配合魚湯、花椒和酸菜煮滾，集酸辣麻香滑於一身，然而面層泛油，有點過膩；Vicky亦用西式方法香煎馬友，凸顯其鮮嫩細膩而脂肪豐盛的特質，配合花椒汁，以及自家醃漬米通、酸茴香和塊根芹享用，醬汁酸辣而不失清新，且舌頭上的麻更是良久不散。接着的烤日本遼參釀花蟹配蟹膏醬汁，外層香脆，配以香水瓶噴出紹興花雕酒作配搭，是一道讓味蕾、嗅覺和視覺同得享受的玩味菜式。至於醉鴿胸，以大量花雕和玫瑰露酒醃過慢煮，以突出石岐乳鴿的幼嫩肉質，伴以上湯豆腐卷和漬杞子；用香料炭烤的乳鴿腿香脆惹味，配以椒鹽豆腐，同樣滋味無窮。