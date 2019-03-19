﻿達人教影手震唯美花照

一年一度《香港花卉展覽》正在銅鑼灣維多利亞公園舉行，今屆主題花是大紅花，入場想影張靚花相，本地資深攝影導師翟錦文（翟Sir）教路，他認為花有兩種表現，一是形態，二是質感。「花的紋理猶如人的皮膚，近距離看到那種質感，是最自然最美的，所以可嘗試近距離（Close Up）拍攝。」影Close Up不一定要買微距鏡頭，他建議可購買較便宜的倒接環，使用時只須將它接駁在鏡頭前方，然後將整支鏡頭倒轉接合機身，就可近拍花的特寫。「我用的是P Mode，而且別用手動對焦，要以身體前後移動來遷就，可拍出抽象的效果。」



別以為影相時手震一定影不到靚相，翟Sir表示，若然要拍出如印象派油畫的唯美作品，應用上慢快門，加少許「手震」，「即一路影一路搖晃機身，讓它有些少朦朧的感覺。」不過他強調，朦得來也要保持花的輪廓。



在「花展」會場拍攝，有時會受制於光線和色溫變化等因素，「在戶外通常都是頂光，如果想『低抄』影花，謹記要曝光補償，室內亦有盆栽和花藝擺設，雖然採光較少，但可自備LED燈作照明。」除了專業相機，他同時建議一招手機影花秘技，就是在手機鏡頭前加上萬花筒，玩一些特別效果。「因為手機的感光元件很細，對焦點上前後距離清楚範圍較闊，可直接看到圖案和拍攝效果。」他補充，只要稍為移動鏡頭已有多重改變，輕易拍攝出特別畫面，且充滿玩味。



另一攝影達人、曾獲《國家地理全球攝影大賽》手機攝影組別獎項的李維燊（千紅），建議大家可以手機內置的「人像模式」拍攝花卉。「很多手機雖然有大光圈鏡頭，但放到好近影，景深都未必好出，不過近兩、三年推出的手機都有雙鏡頭，拍攝後可以選擇景深，效果都幾逼真。」若然手機沒有內置這項功能，千紅推介使用免費的手機版App《Lightroom》，「它可以好像相機那樣控制光圈、快門、ISO等。」



文：Katrina



圖：陳鐵剛、蔡建新、受訪者提供