﻿Art Central升級前衞裝置

藝術盛事《Art Central》載譽歸來，吸引逾百家本地及海外畫廊參展，焦點之一的「裝置匯萃」展覽，香港的阮家儀和卓穎嵐，以及南韓的Seungean Cha等六位藝術家參與其中，展示六項前衞的當代裝置藝術，令人眼前一亮。



獨立策展人郭瑛再度策劃「裝置匯萃」展覽，今年最大特色是藝術家在原有作品作出新嘗試和挑戰，為《Art Central》帶來新穎的「升級版」，深入彰顯其藝術個性和探討的議題，充滿個人色彩。



以兩位首次參展的香港藝術家為例，阮家儀素來以塑膠玩具為主體，結合光影和機械元素，塑造上世紀五、六十年代香港城市的模樣，建構出絢麗幻變的空間，同時象徵當年獅子山下的拼勁精神。阮家儀透露在《Art Central》，裝置將在一個鋪有白布的空間展出，新增互動元素，而在空間內外均有意想不到的體驗。



另一位藝術家卓穎嵐將展示聲音互動裝置《ak7 shou3》，以小提琴和錄音帶為媒體的裝置為基礎，今次將擴大規模，新增大提琴，並和小提琴各自代表兩種不同的語言，表達兩種不同共鳴的頻率，究竟會帶來甚麼樣的效果？密切留意明天（3月21日）出版的《星島日報》及網上《ArtCan》專頁的報道。



《Art Central》



日期/時間：



公眾場：3月27日（三）及31日（日）/11:00am至5:00pm、3月28日（四）及29日（五）/12:00nn至9:00pm、3月30日（六）/11:00am至7:00pm



門票：



成人預售票：平日（指定日子）$230/人、



周末 $300/人、夜場（指定日子）$170/人



成人即場票：平日（指定日子）$275/人、



周末 $350/人、夜場（指定日子）$220/人



地點：中環新海濱



查詢：2151 2699



網頁：artcentralhongkong.com