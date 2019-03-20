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﻿彩妝界生力軍Zara Ultimatte

2019-03-20 列印
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  時裝品牌Zara正式推出其彩妝產品Zara Ultimatte，首推天鵝絨啞光唇膏系列，蘊含亮色配方並加入維他命E，質感滋潤，能遮蓋唇紋，同時顯色度亦高，最讚是其持久不脫色效果，不用時刻補妝。系列共有十二種新色供選擇，無論是自然的裸色，還是搶眼的深粉紅，都一應俱全，任何場合都可輕易駕馭。另要留意唇膏盒的包裝設計，造型為懷舊感十足的35毫米膠捲盒，靈感則來自Zara女裝廣告。產品即日開售，可登入www.zara.com選購。

文︰Angel
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