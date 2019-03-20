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﻿春日配飾熱鬧登場

2019-03-20 列印
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　　今季Accessorize以多個歐洲國家的風景為設計靈感，例如將意大利阿馬爾菲（Amalfi）大自然景致變成手袋圖案，充滿春日氣息。又以戀戀英倫的優雅貴族和繁華大都會為藍本，推出文具和小物系列，包括記事簿、零錢包、鎖匙扣和儲物小盒等，每款都充滿英倫特色。至於小朋友精品同樣令人看得眼花繚亂，品牌的Angels系列一向大受小女孩歡迎，今季推出多款以彩虹、Flamingo等為主題的飾物，例如鞋子、小手袋和小玩具，皆童趣十足。

文︰Angel

查詢︰3101 1170
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